Kayınvalide gelini gölgede bıraktı! Sibel Can oğlunun düğününde döktürdü

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda kayınvalide Sibel Can ise oğlunun düğününde müzik eşliğinde adeta döktürdü.

Ünlü aşrkıcı Sibel Can ve Hakan Ural dün akşam hayatlarının en mutu gününü yaşadı. İkilinin 1992 yılında dünyayagelen oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile mutluluğa "Evet" dedi. Çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

SAHNEYE ÇIKIP DANS ETTİ

Bodrum'da gerçekleşen düğün törenine Sibel Can ve Hakan Ural'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Nikah sırasında yeşil bir elbise giyen Sibel Can, düğün sonrası yapılan parti için kolları tüylü pembe elbise tercih etti. Mutluluğu her hareketinden okunan Sibel Can düğününün ilerleyen saatlerinde müzik eşliğinde adeta kurtlarını döktü.

GELİNİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile dans etti. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı için "Kayınvalide gelini gölgede bıraktı" tarzında yorumlar yaptı.