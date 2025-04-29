İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş hayatındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllar boyunca kazandığı servetiyle dikkat çeken Tatlıses, sahip olduğu taşınmazlar, oteller, işletmeler ve lüks araç filosuyla adeta bir servet imparatorluğu kurdu.

BİNALAR, TELEVİZYON KANALLARI VE FAZLASI

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor. Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda bir villa, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa, yine Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı otel ile 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da ünlü sanatçının sahip olduğu değerli varlıklar arasında.

Bunların yanı sıra Kuşadası'nda 8 dönüm arazi üzerinde kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve 314 yatak kapasiteli Tatlıses Otel de portföyünde bulunuyor. İstanbul'da ise beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan TV kanalı ile birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV kanalının da sahibi. Araç filosu da göz kamaştırıyor: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı Tatlıses'in kullanımında.