Demet Şener, Real Madrid'e transfer olan oğlunu öpücüklerle ve dualarla yolcu etti

Demet Şener, Real Madrid'e transfer olan oğlunu takımın kampına uğurladı. Güzel manken oğluna, "Allah'a emanet ol" diye seslendi. Ünlü manken oğlunu yolcu etmeden öpücüklere boğdu.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in basketbol takımına transfer oldu. Şener öpücüklere boğduğu oğlunu takımın kampına yolcu etti. Ünlü manken oğlu Ömer'e hayır duası yapmayı da ihmal etmedi.

REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU

Efsane basketbolcu İbrahim Kutluay ve eski manken Demet Şener, şu sıralar tatlı bir sevinç yaşıyor. Demet Şener'in oğlu Ömer, basketboldaki başarısını kanıtladı ve Real Madrid'e transfer oldu.

OĞLUNU ÖPÜCÜKLERLE YOLCU ETTİ

Demet Şener ise oğlunu kampa uğurlarken, duygu dolu bir mesaj yayınladı. Ünlü manken oğluyla paylaştığı kareye, "Bol bol sarıldım, öptüm kokladım. Allah'a emanet ol oğlum. En kısa zamanda geleceğim yanına. Çok çok seviyorum" notunu düştü.