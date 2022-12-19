Dünya Kupası ile poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel Di Maria'nın bakışına dikkat

Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı mağlup ederek dev turnuvada 36 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Maçta bir gol atarak adından söz ettiren Angel Di Maria, kupayla poz verirken Nusret Gökçe de yanına geldi. Gökçe'nin bağırması ve kupaya dokunmasıyla şaşkına dönen yıldız futbolcunun bakışları dikkat çekti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin'de başarılı futbolcu Angel Di Maria, sahada kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Maçı izlemek için Katar'a giden dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe de sahaya girerek Angel Di Maria ile video çekti.

ANGEL DI MARIA'NIN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Etlerle çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, Angel Di Maria'nın kupayla sevinç yaşadığı anlarda garip bir ağız hareketi yaparak "Woww" diye bağırdı. Nusret'in kupaya dokunmasıyla ne yapacağını bilemeyen Maria'nın şaşkınlığı ise bakışlarına yansıdı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

48,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından futbolcularla verdiği pozları paylaşan Gökçe, Angel Di Maria ile videosunu da yayınlamayı ihmal etmedi. Gökçe'nin paylaşımına yorum yapan kullanıcılar ise "Konuşmayı unuttun, sadece kükrüyorsun" ve "Di Maria'nın son bakışı" ifadelerini kullandı.