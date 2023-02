Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy, davayla ilgili delil toplanmadığını iddia ederek isyan etti: Bu işin peşini bırakmayacağım

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, "kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti. Sürücünün yargılandığı dava dosyasının delil toplanmadan bilirkişiye gönderdiğini iddia eden Ulusoy, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

"DELİL TOPLAMADAN DOSYAYI BİLİRKİŞİYE GÖNDERDİN"

Dava dosyasına bakan savcıya sitem eden Ulusoy, "Savcı Yusuf sana sesleniyorum; rahmetli lehine delil toplamadan, görüntüleri izlemeden niye dosyayı apar topar bilirkişiye gönderdin? Niye sadece sanık lehine olan delilleri dikkate aldın? Sonrasında uzun bir izne çıktın! Sanığın ve yalancı şahitlerin neden yönlendirildiğini veya ifadelerinin yumuşatılmaya çalıştığım anlamamakla beraber tekrar söylüyorum! Herkes duysun; yalancı için yalan söyleyen de onun kadar hatta ondan daha da suçludur... Bu kişi kim olursa olsun! Ben bu işin peşini bırakmayacağım! Her kim görevini kötüye kullanırsa onun da hak ettiği cezayı alması için uğraşacağım! Bunu yapanları da herkesin bilmesini sağlayacağım!"

"HER İFADE DEĞİŞTİREN KİŞİLERLE İLGİLİ İŞLEM YAPMAMAK KANUNLARA SAYGISIZLIKTIR"

"Türk adaletinin görevi kurala uyanı korumak ve uymayan cezalandırmaktır. Bunun din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet ayırmaksızın yapılması gerekir... Tüm somut deliller ve video görüntüsü ortadayken ifadelerini her gün her an değiştiren tanıklara müsamaha gösterip haklarında işlem yapmamak yüce kanunlarımıza saygısızlıktır."

"KAZAYI YAPIP BABAMI ÖLDÜREN SANIK HİÇBİR DELİL BULAMADI"

Haklı davamızda ölmüş babamın arkasından, tüm somut delillere rağmen yargının yargıyı yanıltmaya çalışan sanık ve tanıklar için harekete geçmemesi kanunlarımıza büyük saygısızlıktır! Kazayı yapıp babamı öldüren sanık hiçbir delil bulamamış sadece yalan söyleyen şahitlerle suçsuz olduğunu iddia ederken biz somut deliller ve hatta video görüntüsüyle bile bu şahitleri ve sürekli değiştirdikleri ifadelerini dinlemek ve onlara müsamaha gösterildiğini izlemek durumunda bırakılıyoruz!"