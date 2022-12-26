Baba... FİNAL ZAMANI!
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Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç oyuncu Tolga Sarıtaş’ı buluşturan, birçok duyguyu bir arada yaşatacak bir Anadolu hikayesi ‘Baba’ 27 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de 30. ve final bölümüyle Show TV'de...
"ZALİME BOYUN EĞME!"
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın final bölüm tanıtımı yayınlandı.
Emin Saruhanlı'nın izleyiciyi derinden etkileyen sözlerinin duyulduğu tanıtımda Kadir ve Selahattin'in karşı karşıya geldiği anlarda Selahattin'in Kadir'e doğrulttuğu silah dikkat çekiyor.
Gerilim dolu karşılaşmanın sonunda ne olacağı ve Emin Saruhanlı'nın nereye gittiği büyük bir merak konusu oluyor.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin