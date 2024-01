Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti

Ölümü Hollywood'da büyük bir yasa sebep olan oyuncu Adan Canto'nun, temsilcisi yaptığı açıklamada oyuncunun 8 Ocak'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

APANDİS KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Canto, FOX'un The Cleaning Lady ve ABC'nin Designated Survivor dizilerinde gösterdiği performansla adını duyurdu. Bir süredir apandis kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

"VEFATI BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Fox televizyonu da oyuncunun ölümü ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Adan Canto'nun vefatı bizi derinden üzdü. Harika bir aktör vearkadaştı. Kendisini FOX Entertainment ailesinin bir parçası olarak görmekten onur duyduk."

EŞİNDEN ACI VEDA

Ünlü oyuncunun eşi Stephanie Ann Canto sosyal medya hesabından "Sonsuza kadar hazinem Adan, yakında görüşürüz" sözleriyle acısını dile getirdi.

Adan Canto, 5 Aralık 1981'de Meksika'nın Ciudad Acuña, Coahuila şehrinde doğdu. 16 yaşında müzik kariyerine yönelmeden önce Pedro Almodovar'ın All About My Mother adlı eserin sahne uyarlamasında sahneye çıktı.