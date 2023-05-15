Aile...'ASLAN MI, CİHAN MI? ÖZ EVLADIN MI, EVLATLIĞIN MI?'

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan'ın büyük bir yıkım yaşadığı tanıtım yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

Sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Aile' bu hafta da heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksik olmayacağı bir bölümle izleyicilerle buluşacak.

Yayınlanan yeni tanıtımda Aslan gözyaşları içinde Devin'e artık eskisi gibi olmadığını söylüyor. Devin'e zarar vermekten korkan Aslan, "Beni terk et!" diyerek onun gitmesini istiyor.

Aslan'ın söylediği sözler karşısında Devin'in sarsıldığı görülürken, "Devin sevdiği adamı bırakıp gidebilecek mi?" sorusu akıllara geliyor.

Aslan ve İlyas Koruzade'nin gerilim dolu yüzleşmesinin ekrana geldiği tanıtımda Aslan, Serhat'ı öldürdüğünü İlyas'a açıklıyor. İlyas, Aslan'ı tüm ailesinin tek tek canını almakla tehdit ederken, bu sırada Devin ve Hülya'nın bir araç tarafından sıkıştırılması dikkat çekiyor.

İlyas'ın Hülya'ya "Aslan mı, Cihan mı? Öz evladın mı, evlatlığın mı? Birini alacağım…" dediği anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor. Hülya'nın vereceği yanıt ve Soykan ailesinin bu büyük sırrı izleyicide merak uyandırıyor.