Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu - Haberler Magazin
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Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

Life & Beauty Awards ödül gecesinde yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak, televizyon dizisi Kırmızı Oda'da ekrana gelmeye başlayacak.

Life & Beauty Awards ödül gecesinde yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak, televizyon dizisi Kırmızı Oda'da ekrana gelmeye başlayacak.

"Fatma" dizisindeki başarılı performansıyla yıldızı paralayan çocuk oyuncu Mustafa Konak, bu yıl Life and Beauty tarafından yılın en iyi çocuk oyuncusu seçilmişti. Konak, geçtiğimiz yaz çekimleri tamamlanan Ceren Şahan'ın yönetmenliğini üstlendiği "İç bahçe" isimli festival filminin başrolünde yer almıştı. Genç oyuncu yeni sezon için cuma günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Binnur Kaya Gülçin Kültür Şahin gibi isimlerin yer aldığı dizide ana cast olarak yer alacağı ve Tuna karakterini canlandıran Gülçin Kültür Şahin'in üvey oğlunu canlandıracağı öğrenildi. - İSTANBUL

Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu

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Haber: Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak'ın yeni dizisi belli oldu - Haberler Magazin
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