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Bülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?

Bülent Ersoy'un orkestrası 28 Ağustos'ta Lefkoşa'ya geldi.

HANİ, DİYARBAKIR (Hürriyet) - Bülent Ersoy'un orkestrası 28 Ağustos'ta Lefkoşa'ya geldi. Orkestra üyeleri Ercan Havalimanı'nda konser verecekleri otelin temin ettiği sahte PCR testleri ile yakalandı. Bülent Ersoy daha önce Ada'ya gelmesi nedeniyle ekibin içinde yer almadı. Orkestra, havalimanında yapılan testlerinin negatif çıkması sonrasında polis gözetiminde sahneye, ertesi günü ise hakim karşısına çıktı.

OTEL GÖZETİMİNDEN HAPSE Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sahte evrak tedavüle sürmekle suçlanan orkestranın davaları sonuçlanıncaya kadar 10'ar bin lira nakit kefalet ve haftada 2 gün polise ispatı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Hakim Fadıl Aksun geçen hafta yapılan ikinci duruşmada, bir otelde polis gözetiminde bekleyen orkestranın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

1 AY HAPİS CEZASI

Bugün görülen davada, 21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken, orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

"HERKESİ İŞİNDEN GÜCÜNDEN ETTİ"

Orkestra üyeleri, verilen bu kararın ardından mahkeme çıkışı Bülent Ersoy'a isyan etti: Hani servetini harcayacaktın? Herkesi işinden gücünden etti, devlet memurluğundan etti Bülent Ersoy. Sahte bir şey almadık biz. Sahte olduğunu bilmiyorduk biz. Bize sadece 'Bu evraklarla gireceksiniz' dendi. Bu kadar aileyi perişan ettiniz, herkesin hayatıyla oynadı.

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Haber: Bülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın? - Haberler Magazin
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