Maduro: "Abd'nin Kararı Uluslararası Hukuk Normlarını İhlal Ediyor"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetiminin ABD'de bulunan Venezuela hükümetine ait mal varlıklarının kontrolünü Guaido'ya devretme kararının uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'da yaşanan siyasi krizle ilgili Rus medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Maduro, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in Venezuela hükümetine olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu belirterek, Putin'den uluslararası arenada destek talep ettiğini belirtti. Maduro, "Askeri işbirliği konusunda, en üst düzeyde Rus ekipmanlarına sahibiz. En modern silah sistemleri Venezuela'da. Rusya'da eğitilen tüm personelimiz çalışıyor. Putin ile askeri işbirliği konusunda çok iyi bir ilişkimiz var. Hava savunması, ağır silahlar ve roket teknolojisini geliştirmek için işbirliğini ilerletme konusunda planlarımız var. Bu alanda daima ileriye doğru hareket edeceğiz. Dünyadaki en modern silahlar Venezuela'ya gelecek" dedi.

Washington'un Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararının ardından Rusya ile Venezuela işbirliğinin riske girmediğini belirten Maduro, "Çünkü Rusya bağımsız, egemen bir ülke. Rus şirketleri dünyada çok güçlü, kendi mühendislerine, finansmanına ve lojistiklerine sahip" diye konuştu.

"Anayasaya aykırı bir darbe girişimi olduğuna inanıyorum"

Başsavcının soruşturma talebinin ardından Juan Guaido hakkında tutuklama kararı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Maduro, "Bu, Venezuela yargısının bir sorunudur. Devlet başkanı olarak, anayasaya aykırı bir darbe girişimi olduğuna inanıyorum. Ancak bu yalnızca devlet başkanının görüşüdür. Başsavcı harekete geçmek zorunda kalacak ve çoktan harekete geçti. Yüksek Mahkeme de çoktan harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin ABD'de bulunan Venezuela hükümetine ait mal varlıklarının kontrolünü Guaido'ya devretme kararına ilişkin Maduro, "Bu karar tamamen uluslararası hukuk normlarını ihlal ediyor. Bu, Venezuela varlıkları ve şirketlerine el konulmasını öngören yasa dışı bir karar. Bu, John Bolton'un en riskli, maceracı ve en çılgın kararlarından biri" dedi.

"Emperyalistler yeni seçim istiyorlarsa, 2025 yılına kadar beklemek zorundalar"

Erken seçim konusunda açıklamalarda bulunan Maduro, "Parlamento seçimlerinin erken yapılması iyi olurdu. Bu, iyi bir siyasi tartışma şekli" dedi. Devlet Başkanlığı seçimlerinin 10 ay önce yapıldığını belirten Maduro, seçimlerin tüm anayasa ve hukuk normlarına uygun olarak yapıldığını söyledi.

Maduro, uluslararası toplumun başkanlık seçimlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısına ilişkin ise ABD'yi suçladı. Maduro, "Bu, Donald Trump'ın politikalarına takıntılı bazı ülkelerin saçma bir oyunudur. Washington'un Asya, Afrika, Latin Amerika veya Karayipler'deki herhangi bir ülkeye emir verdiği zaman yeni sömürgeciliğe geri dönüyoruz. Oyların yüzde 68'ini kazandım. Bu meşru bir zaferdi. Uluslararası gözlem eşliğinde şeffaf bir elektronik sistem aracılığıyla seçim yaptık. Dünyadaki herhangi bir kişiden herhangi bir ültimatom kabul etmiyoruz, şantaj kabul etmiyoruz. Venezuela'nın devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Emperyalistler yeni seçim istiyorlarsa, 2025 yılına kadar beklemek zorunda kalacaklar" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İHA