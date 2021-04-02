Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Haberler | 3. Sayfa

Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Olay, Şahin Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Seyfi Ö. idaresindeki iş makinesi, geri hareket ettiği sırada birkaç metre kayarak devrildi.

Kaza sonrası yaralanan iş makinesi operatörü Seyfi Ö., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı
Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı
Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı
Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 07:50:00. #1.16#
title