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Maden işçisi 3 vardiya mesaiye başlayacak

- Maden işçisi 3 vardiya mesaiye başlayacak Yeşil: "Kurallara uygun üretim yapacağız" Genel Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, iki ay ara verdiniz üretime 1 Haziran itibari ile üç vardiya şeklinde üretime başlayacaklarını söyledi.

29.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:40

- Maden işçisi 3 vardiya mesaiye başlayacak

Yeşil: "Kurallara uygun üretim yapacağız"

ZONGULDAK - Genel Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, iki ay ara verdiniz üretime 1 Haziran itibari ile üç vardiya şeklinde üretime başlayacaklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19- Koronavirüs Salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 30 Mart 2020 tarihinde ara verilen üretime, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yeniden başlanacak. Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, üretimin 3 vardiya sistemiyle sürdürüleceği belirtildi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasının ardından tüm yasaklar kaldırıldı. Yaklaşık iki aydır madenci arkadaşlar idari izindelerdi. 1 Haziran itibari ile yasaklar kalktı ve iş hayatınıza devam edeceğiz. İki aylık süreçte iş yerlerinde nöbetçi kalan arkadaşlar oluşabilecek aksaklıklara karşı önlemlerini aldılar. Tam kapasite üç vardiya şeklinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunun dışında meslek hastalığı ve arkadaşlarımızın rahatsızlıkları sebebiyle izole edilen arkadaşlar da bu sürece dahil edeceğiz. 1 Haziran'da da iş arkadaşlarımız tam kapasiteli şekilde çalışmaya başlayacaklar. Bu saatten sonra bizim yapacağımız şey üretmeye devam etmektir. Çalışma yaparken de önceliğimiz işçi arkadaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bu süreçte Pandemi kurallarına uyarak çalışma hayatı devam edecektir. TTK Genel Müdürlüğü dört vardiya şeklinde çalışmayı teklif etti. Biz sendika olarak dört vardiya sistemini reddettik ve üç var diye sistemini kabul ettik. Bizler Türkiye ekonomisine yer altındaki zenginliklerimizi ekonomiye katmak için bir mücadele veriyoruz. Allah madenci arkadaşlarımıza kaza bela vermesin" dedi.

Maden işçisi 3 vardiya mesaiye başlayacak

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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