Erdoğan'ın, Madalya Töreninde Konuştuğu Sırada Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı

Külliye'de yapılan madalya töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor.

Devlet Şeref Madalyası Töreni'nde konuşan Binali Yıldırım, "Şeref madalyasını eşsiz yol arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, yaptığınız konuşma beni sizlerle karşılaştığım ilk günlere götürdü. Sizin de ifade ettiğiniz gibi önce yol arkadaşı sora yol.. 70'li yılların sonundan bugüne hep beraber olduk. İstanbul Belediyesi'nin çözülemez denilen sorunlarını çözerken de beraber olduk. Partimizi kurarken de beraberdik.

Siz söylenecek her şeyi söylediniz. Ancak söylemek istediğim birkaç şey hepimiz bu ülke için gece gündüz gayret ettik. Gün geldi ailemize gerekli ilgiyi gösteremedik ama mücadeleden geri kalmadık. Partimizin kısa süre sonra iktidara gelerek ülke sorunlarını bir bir çözerek ülkemizi 3 kat büyüttük. Bütün bunları yaparken şartlar çok kolay değildi.

Hain darbe girişiminde ortaya koyduğunuz Başkomutanlık sayesinde ülkemiz bu zorlukları yenmişti. İlk defa silaha tanka topa karşı göğsünde imandan başka gücü olmayan bu millet ders vermiştir. Ay yıldızlı bayrağımız inmemiştir.

Bu şeref madalyası benim için büyük anlam ifade ediyor. Rabbime bir kez daha hamdediyorum bu günleri bize gösterdiği için. Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanım yol arkadaşlığımız devam edecektir.