19.10.2019 21:00

Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

BURSA - Süper Amatör ligde mücadele eden Bursa'nın İnegöl İlçesindeki Gençlergücüspor oyuncuları oynadığı maçın ardından ilçeye dönerken araçlarında yangın çıktı. Yangın otobüste bulunan sporcular sonunda talihliye edilerek yanmaktan kurtarıldı. Otobüsten ise geriye demir yığını kaldı.

Alınan bilgilere göre olay Bursa İnegöl Çevre yolunda meydana geldi. Görükle ipekspor maçı maçı dönüşünde Bursa İnegöl arası çevre yolunda, bilinmeyen nedenden dolayı Gençlergücüsporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı. Otobüsteki futbolcular acilen otobüsten tahliye edildi. Olayda herhangi kimse yaralanmaması tek teselli oldu. Alev topuna dönen otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangından geriye otobüsten demir yığını kaldı. Sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA