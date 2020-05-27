macOS Catalina 10.15.5 Çıktı! Beklenen Özellik Geldi Macbook kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen pil sağlığı yönetimi özelliği yeni macOS Catalina 10.

Macbook kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen pil sağlığı yönetimi özelliği yeni macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi ile kullanıma sunuldu. Gelin hep beraber yeni güncelleme ile hangi özellikler cihazlara geliyor yakından bakalım.

macOS Catalina 10.15.5 Özellikleri

USB-C bağlantı portuna sahip olan Macbook modellerinde kullanılabilen pil sağlığı yönetimi özelliği ile cihazların pil ömrü uzuyor. Pil sağlığı yönetimi özelliğinin bataryanın kimyasal yaşlanma hızını düşürerek kullanım ömrünü uzatacak şekilde tasarlandığı açıklandı.

Pil sağlığı yönetimi özelliği topladığı ölçümlere göre bataryanın maksimum şarj düzeyini düşürebilir. Böylelikle pilin yıpranma ve kimyasal yaşlanma hızı azaltılıyor. Pil sağlığı yönetimi özelliği cihazlarda varsayılan olarak açık halde geliyor. Özelliği dilerseniz kapatabilmeniz mümkün.

Yeni macOS Catalina güncellemesi çeşitli hata düzeltmelerini de içermekte. Güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Sistem Tercihleri kısmından Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek güncellemeleri denetlemeniz yeterli.

Sizler yeni gelen pil sağlığı yönetimi özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!