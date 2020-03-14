Maçlar şifresiz mi? beIN Sports şifresiz mi? beIN Sports Türksat frekans listesi
beIN Sports Türksat frekansları, maçların seyircisiz oynanması kararından sonra en çok araştırılan konu oldu. Maçların şifresiz oynanması konusunda beIN Sports Yönetimi toplanacak. İşte, beIN Sports türksat frekans listesi...
Koronavirüs nedeniyle, maçların seyircisiz izlenmesi kararı alındı. Futbolseverler açıklamaların ardından maçlar şifresiz mi araştırıyor. beIN Sports kanallarının şifresiz olması durumunda beIN Sports frekans 2020 listesini derledik. Maçlar şifresiz yayınlanacak mı?
BEİN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?
Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. koronavirüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" şeklinde konuştu.
Maçların şifreli mi, şifresiz mi olacağı konusundaki kesin kararı beIN Sports Yönetimi belirleyecek. Maçların şifresiz yayınlanması kararlaştırılsa dahi dekoder olmayan futbolseverler karşılaşmaları izleyemeyecek.
BEİN SPORTS TÜRKSAT FREKANSLARI
Dünyayaı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle maçlar seyircisiz oynanacak. Almanya, Portekiz gibi ülkeler de futbolseverler için maçların şifresiz yayınlamasını kararlaştırdı. Türkiye'de ise maçların şifresiz olması durumunda frekans ayarları şöyle:
beIN HD
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK HD T49
Şifre : Irdeto Frekans : 12072
Sinyal Oranı : 27500 Fec : 3/4
VideoPid : 4966 AudioPid : 5066
Polarizasyon : V - Dikey
Uydu : T4A Kapsama : Batı
beIN SPORT 1 HD
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK T37
Şifre : Irdeto Frekans : 11675
Sinyal Oranı : 24444 Fec : 3/4
VideoPid : 3311 AudioPid : 3409
Polarizasyon : V - Dikey
Uydu : T3A Kapsama : Batı
beIN SPORTS HABER
Yayın Tipi
SD
Paket Adı
TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE
Şifre : Şifresiz Frekans : 12378
Sinyal Oranı : 30000 Fec : 3/4
VideoPid : 6421 AudioPid : 6521
Polarizasyon : H - Yatay
Uydu : T4A Kapsama : TR
beIN SPORTS HABER HD
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE
Şifre : Şifresiz Frekans : 12378
Sinyal Oranı : 30000 Fec : 3/4
VideoPid : 6420 AudioPid : 6520
Polarizasyon : H - Yatay
Uydu : T4A Kapsama : TR
beIN SPORTS HD 2
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK T37
Şifre : Irdeto Frekans : 11675
Sinyal Oranı : 24444 Fec : 3/4
VideoPid : 3301 AudioPid : 3401
Polarizasyon : V - Dikey
Uydu : T3A Kapsama : Batı
beIN SPORTS HD 3
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK T37
Şifre : Irdeto Frekans : 11675
Sinyal Oranı : 24444 Fec : 3/4
VideoPid : 3308 AudioPid : 3408
Polarizasyon : V - Dikey
Uydu : T3A Kapsama : Batı
beIN SPORTS HD 4
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK T37
Şifre : Irdeto Frekans : 11675
Sinyal Oranı : 24444 Fec : 3/4
VideoPid : 3307 AudioPid : 3407
Polarizasyon : V - Dikey
Uydu : T3A Kapsama : Batı
beIN SPORTS MAX 1 HD
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK T37
Şifre : Irdeto Frekans : 11675
Sinyal Oranı : 24444 Fec : 3/4
VideoPid : 3314 AudioPid : 3414
Polarizasyon : V - Dikey
Uydu : T3A Kapsama : Batı
beIN SPORTS MAX 2 HD
Yayın Tipi
HD
Paket Adı
DIGITURK HD T324
Şifre : Irdeto Frekans : 11180
Sinyal Oranı : 30000 Fec : 5/6
VideoPid : 4453 AudioPid : 4553
Polarizasyon : H - Yatay
Uydu : T3A Kapsama : Batı