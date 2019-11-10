10.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:16

Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyadin, "Bizim için zor bir deplasman olacağını düşünüyorduk ki Başakşehir bana göre bu ligin en organize oynayan ve oyun formatı oturmuş takımı. Sahada birçok değişkeni oynayabiliyor. Sahada doğru durmamız gerektiğini düşünerek, taktiksel oynadık. Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda ancak bu kadar gol pozisyonuna girilebilir, şut atılabilir." ifadelerini kullandı.

"İlk yarıda kaçırdığımız goller var. Aynı pozisyonu Medipol Başakşehir değerlendirdi. İlk yarı kesinlikle skor üretmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullanan Diyadin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarı oyun ortada giderken, ikinci golü kontrataktan yedik ama golü de bulduk. Son bölümde ikinci golü bulamayınca, sahadan mağlup ayrıldık. Bugün de Başakşehir gibi bir takıma karşı bu kadar oynanabilirdi. Üzüntülüyüz. Bazen de maç şansı arıyorsunuz. Gol vuruşları girmeyince demoralize oluyoruz. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanlarla kulübün önünü açmak istiyoruz. Devre arasında yeni gelen yönetimimiz, transferi açıp, takımın ligde kalması için çaba gösterilecektir. Biz de bu süreçte istek ve arzumuzu devam ettireceğiz."

Kulübün transfer yasağı nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Metin Diyadin, "Transfer yasağımız var. Süper Lig'de oynamış oyuncu sayımız 12-13. Hep aynı oyunculara yük biniyor. Son 3 haftadır iyi mücadele ediyoruz anca yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince olmuyor. Çocukların sezon başından beri özveriyle her şeyini ortaya koyduğu gerçeğini düşünürsek, emin olun onlar adına yazık oluyor. Üstünlük sağladığımız anlar da oluyor ama maalesef gol üretemeyince yeniliyoruz. Oyuncuların takımı sahiplenmeleri konusunda oldukça memnunum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA