Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
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Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

17.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:25
Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi Maçı Puskás Aréna , Budapeşte'da oynanacak. Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Macaristan-Türkiye Maçı 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Macaristan-Türkiye Maçı 22:45'de başlayacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ HANGİ KANALDA?

TRT 1 Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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