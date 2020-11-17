Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?