Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
17.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:25
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi Maçı Puskás Aréna , Budapeşte'da oynanacak. Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Macaristan-Türkiye Maçı 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Macaristan-Türkiye Maçı 22:45'de başlayacak.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ HANGİ KANALDA?
TRT 1 Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.