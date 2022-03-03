Macaristan'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 7 Mart'ta kaldırılıyor - Haberler

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Macaristan'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 7 Mart'ta kaldırılıyor

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 7 Mart'ta kaldırılıyor

Macaristan'da, 7 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağı ve Kovid-19 kısıtlamalarının birçoğunun askıya alınacağı bildirildi.

Macaristan'da, 7 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağı ve Kovid-19 kısıtlamalarının birçoğunun askıya alınacağı bildirildi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Kovid-19'un beşinci dalgasının sonuna yaklaşıldığını, bundan dolayı kapalı alanlarda maske zorunluluğunun yanı sıra birçok kısıtlamanın kaldırılacağını söyledi.

Gulyas, 7 Mart itibarıyla kapalı alanlarda maske zorunluluğunun yanı sıra işverenlerin, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilmesi kuralının kaldırıldığını duyurdu.

Ülkede altıncı dalganın olup olmamasının henüz bilinmediğine işaret eden Gulyas, muhtemel bir durumda kısıtlamaların geri getirileceğini kaydetti.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Mart, Güncel, Haberler

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