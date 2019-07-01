Maaşlı çalışanken milyonluk şirket sahibi oldu

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin (KUGİM) desteğiyle maaşlı bir çalışanken cirosu 1,5 milyon TL olan bir şirketin sahibi oldu.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Raşit Ermiş Trakya Üniversitesi Elektronik bölümünden mezun oldu. Ermiş, 16 yaşında lisedeyken çalışmaya başladı. 13 sene proje 13 sene uygulama-satış bölümünde toplam 26 sene döşeme sektöründe çalıştı. Fabrikada çıkan yangın sonrası, çalıştığı bölüm kapandı ve kendi işini kurmaya karar verdi. Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KUGİM) bünyesinde KOSGEB kursuna katıldı.

2018 yılında Teknik Yapı Çözümleri şirketini kurdu. KUGİM Açık Ofiste çalışmaya başladı. Şirketin cirosunu kısa sürede 300 bin TL'den, 1 buçuk milyon TL'ye çıkardı. Şimdi kendisine bağlı 50 kişilik ekiple sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Sadece Türkiye ile de kalmadı, KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan, Türkmenistan, Cezayir, Suudi Arabistan'a da ihracat yapıyor. Gelecek hedefi ise döşeme sektörde en iyiler arasına girerek cirosunu 20 milyon TL'ye çıkarmak.

"5-6 aydır inanılmaz iş yapmaya başladık ve bu noktaya geldik"

KUGİM Açık Ofis'te çalışmalarına devam eden Raşit Ermiş işe başlama hikayesini ise şu sözlerle anlattı: "Fabrikada çıkan yangından sonra bizim bölüm kapandı. Beni tekstil, gıda gibi başka bir bölüme kaydırmak istediler. Ben de kendi alanımda çalışmak istediğim için müsaade istedim. KOSGEB kursunda hocamız buradan bahsetmişti. Başvurdum 2 günde çıktı. Ofis kurmadan, elektrik vs. parası vermeden KUGİM Açık Ofiste işimi sürdürüyorum. Bu gerçekten inanılmaz bir destek. 5-6 aydır inanılmaz iş yapmaya başladık ve bu noktaya geldik. Bu nedenle Küçükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum"

"Sevdiğiniz işle hem para kazanın hem mutlu olun"

Başarılı olmak isteyen gençlere de seslenen Ermiş, "İşten çıkınca şunu öğrendim. Herkes işi ben yapıyorum sanıyormuş. Güven çok önemli. Şu an ben parasız malzeme bile alabiliyorum. Gençler sevdikleri işi yapsınlar, istemedikleri işi yapmasınlar. Pes etmesinler. Ben ilkokuldayken bisküvi kabını defter kabı diye satardım mesela. Para önemli ancak sevdiğin işi yaparak da iyi para kazanılabilir. Hem para kazanıp hem mutlu olabilirler böylelikle" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne bağlı KUGİM Açık Ofis, KUGİM Girişimcilik eğitiminden geçen, haftanın en az 3 iş günü kendi işiyle uğraşabilecek, Küçükçekmece'de ikamet eden girişimcileri bekliyor. KUGİM Açık Ofis'ten faydalananlara ayrıca, Sosyal Medya Uzmanlığı, E-Ticaret, Mobil Uygulama, Veri Analizi, Web tabanlı Proje Geliştirme gibi eğitimler de veriliyor. KUGİM Açık Ofis'ten faydalanmak için 444 4 360/ 8525 nolu telefondan, www.kugim.com.tr adresinden bilgi alınabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA