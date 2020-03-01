Lüksemburg bugünden itibaren ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu

01.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:30

Lüksemburg Büyük Dükalığı, 1 Mart Pazar gününden itibaren toplu taşımanın tamamen ücretiz olduğu dünyadaki ilk ülke unvanını aldı.

Pazar gününden itibaren Lüksemburg halkının toplu taşıma araçları için artık bilet almasına gerek kalmayacak. Yolcular, herhangi bir kimlik kartı göstererek ülkedeki tren, tramvay ve otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, trenlerde birinci mevki seyahat etmek isteyen yolcuları kapsamayacak. Birinci sınıf trenler yine ücretli olacak.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, sadece 600 bin nüfuslu ülke halkı için değil, her yıl Lüksemburg'u ziyaret eden 1,2 milyon turisti de kapsayacak.

Belçika, Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden her gün Lüksemburg'a çalışmak için gelen 175 bin kişi de ücretsiz toplu taşıma olanaklarından yararlanabilecek.

Xavier Bettel başkanlığındaki Lüksemburg hükümeti, son yıllarda önemli ölçüde artan nüfus ve motorlu araç sayısının yarattığı sorunları önlemek amcıyla, Ekim 2018'de ücretsiz toplu taşımayı programına almıştı.

Kişi başına en fazla otomobil Lüksemburg'da

Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) içinde, kişi başına en fazla otomobilin düştüğü ülke. 600 bin nüfuslu ülkede nüfusun 6'da biri başkent Lüksemburg'da yaşıyor. Komşu ülkelerden her gün 400 bin kişi başkente seyahat ediyor.

Bu da, Avrupa'nın bu küçük ülkesinin ciddi trafik sorunuyla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Lüksemburg hükümeti, ücretsiz toplu taşıma uygulamsı ile ülke halkı ile komşu ülkelerden gelenleri, otomobil alışkanlığından vazgeçirmeyi hedefliyor.

Yeni uygulama kapsamında, komşu ülkelerdeki sınır kentlerinde bulunan istasyonlardan Lüksemburg'a seyahat edenler de toplu taşıma araçlarına ücret ödemeyecek.

Ücretsiz toplu taşıma, Lüksemburg devletine yıllık 41 milyon euroya malolacak. Hükümet, önümüzdeki yıllarda otobüs ve tren bağlantılarını iyileştirmek için 4 milyar euro bütçe ayırcak.

Sürücülerin araçlarını park ederek toplu taşımayı kullanmaları için 2023 yılına kadar ek park alanları yapılacak.

Lüksemburg, zengin yabancıların ülkelerindeki yasalardan kaçmak için tercih ettikleri bir "vergi cenneti" olarak biliniyor.

Xavier Bettel başkanlığındaki koalisyon hükumeti, bu uygulama ile yeni bir marka yaratmak ve Lüksemburg'un uluslararası alanda daha farklı biçimde görünmesini sağlamak istiyor.

Lüksemburg hükümeti, uygulamayı tanıtmak için 15 kentteki istasyonlarda konser ve gösteriler düzenliyor.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile dünyada bir ilke imza atan Lüksemburg, uluslararası alanda ilgi odağı oldu. ABD'deki Demokrat Parti başkan adaylarından Bernie Sanders, Lüksemburg'daki uygulamadan övgüyle söz etti.