Lübnanlı aktivistler, ülkenin sınırlarına yönelik tekrarlanan ihlalleri protesto etti

Lübnan'ın kara ve deniz sınırlarına yönelik tekrarlanan ihlalleri başkent Beyrut'ta protesto eden bir grup aktivist, "Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı halde gelmeyen İran'ın Beyrut'taki büyükelçisinin kovulmasını" istedi.

Lübnan'ın kara ve deniz sınırlarına yönelik tekrarlanan ihlalleri başkent Beyrut'ta protesto eden bir grup aktivist, "Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı halde gelmeyen İran'ın Beyrut'taki büyükelçisinin kovulmasını" istedi.

Kendilerini "Sivil Hareket" olarak tanıtarak Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Lübnanlı aktivistler, İsrail'in güneyde sınır ihlallerini sürdürürken Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin de kuzeybatıdaki Lübnan kara sularını ihlal etmeye başladığına dikkat çekti.

"Ülkemiz özgürdür, İran dışarı", "Burası Lübnan'dır, mollaların rejimine hayır", "İşgalci İran Büyükelçisinin kovulmasına evet" ve "Lübnan'ın kara ve deniz sınırları kırmızı çizgidir" yazılı pankartlar taşıyan aktivistler, Dışişleri Bakanlığını "uluslararası hukuk ve sözleşmeler doğrultusunda ülkenin haklarını savunmamakla" suçladı.

Aktivistler adına avukat Garis Mübarek Celal tarafından okunan yazılı açıklamada, Lübnan'daki mevcut yöneticilerin ihmalkarlığının, ülkenin kara sularının yanı sıra petrol ve doğal gaz gibi kaynaklarında da görülmeye başlandığına vurgu yapıldı.

"Mevcut yönetimin gözleri önünce ülke egemenliğinin her gün ihlal edildiği" öne sürülen açıklamada, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Beyrut'taki büyükelçisinin kovulması talebinde bulunuldu.

İran'ın Beyrut Büyükelçisinin, Tahran yöneticilerinin Lübnan'ın ulusal egemenliğine yönelik hakaret içerikli açıklamaları üzerine çağrıldığı Dışişleri Bakanlığı'na gelmeyi reddettiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin egemenlik heybetine zarar verdiği öne sürülen bu olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

İsrail ile tartışmalı deniz sahasına karşı Lübnan makamlarının sorumluluklar üzerinden birbirleriyle çekişirken karşı tarafın petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamak üzere olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güneydeki sorunlar (İsrail ihlalleri) bize yetmiyordu şimdi de çökmeye yüz tutmuş yöneticilerimizin meşguliyetini fırsat bilen Esed Suriyesi, kuzeydeki kara sularımızdan 750 kilometrekareyi ihlal etmeye başladı. Güneydeki düşman (İsrail) ile kuzeydeki kıskanç kinli komşunun (Esed rejimi) kurbanı olduk. Ayrıca yönetim yokluğunda düşmanı caydırma ve direniş iddialarıyla bize ihanet eden var."

Lübnan deniz sınırıyla ilgili 6433 sayılı kararnamenin değiştirilmesini ön gören taslağın yetkili makamlarca imzalanmasının yanı sıra 1701, 1680 ve 1559 sayılı kararlar başta olmak üzere uluslararası ve Arap Birliği kararlarının uygulanması çağrısının yapıldığı açıklamada, talepleri yerine gelinceye kadar eylemlerini sürdürecekleri aktarıldı.

Lübnan'ın İsrail ve Suriye ile sınır anlaşmazlığı

Kendisine komşu iki ülke İsrail ve Suriye ile henüz sınırlarını nihai olarak belirleyen bir anlaşması olmayan Lübnan, 2011 yılında güney ve kuzeybatısındaki karasularında münhasır ekonomik bölgelerini konu alan 6433 sayılı kararnameyi çıkarmıştı.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, 12 Nisan'da İsrail'le tartışmalı deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölgesini genişletmeye ilişkin taslağı imzalayarak Başbakanlığa sunduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Başbakanlıktan kendisine gelen taslağı imzalamak için Bakanlar Kurulunun yazılı onayını istemişti.

Şam rejiminin resmi yayın organlarından Al-Savra gazetesi, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker ile Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe bir toplantı yaptı ancak ülke Esed'in adımına karşı henüz resmi bir tutum sergilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi