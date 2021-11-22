Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Moskova'da görüştü Açıklaması

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle her zaman iyi ilişkiler yürüttüğünü belirterek, "Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz çözülebilir, diplomasiye bağlı kalmaya devam ediyoruz." dedi.

Bouhabib, başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin ifadeleri nedeniyle, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin çözülebileceğini dile getiren Bouhabib, "Lübnan, Körfez ülkeleriyle her zaman iyi ilişkiler yürüttü, şimdi bile Umman ve Katar ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz çözülebilir, diplomasiye bağlı kalmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kardahi konusunun "abartıldığına" işaret eden Bouhabib, "Kardahi meselesinin abartıldığına, bu konuyu basit müzakerelerle çözebileceğimize inanıyoruz, buna güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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