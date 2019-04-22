Londra'daki Yok Oluş Eylemcileri Siyasi Müzakerelere Başlayacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir haftadır küresel ısınmaya karşı mücadele eden çevre hareketi Extinction Rebellion, protestolarını sokaklardan, siyasi mücadeleye taşıma kararı aldı.

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla eylemler gerçekleştiren Yokoluş İsyanı protestolarına bir haftadır aralıksız devam ediyor.

Protestoların organizatörü Farhana Yamin, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, bundan sonra gösterilerini bir süre durdurarak yeni bir isyan safhasına başlayacaklarını ve siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Bugüne kadar başkentin farklı noktalarında meydana gelen eylemlerde, 800'den fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Yamin, açıklamasında, bir haftadır süren protestolarının sonunda mücadeleleri için müzakerelere odaklanacaklarını ve bir takım siyasi talepleri olacaklarını kaydetti.

Eylemciler, Londra'daki Waterloo Köprüsü, Oxford Meydanı gibi kalabalık alanlar olmak üzere büyük tren ve metro istasyonlarında yaptıkları gösterilerde toplu ulaşımın da aksamasına neden oldular.

Şimdi ise grup, aralarında Londra Belediye Başkanı Sadik Khan olmak üzere siyasi liderlerle bir araya gelerek küresel ısınma ile ilgili endişelerini ve taleplerini aktarmak ve müzakere masasına oturmak istediklerini belirtiyor. - Yağcı

Kaynak: DHA