Litvanya vatandaşlarından Çin telefonlarını kullanmamalarını istedi - Haberler
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Litvanya vatandaşlarından Çin telefonlarını kullanmamalarını istedi

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Litvanya vatandaşlarından Çin telefonlarını kullanmamalarını istedi

Litvanya'da Savunma Bakanlığı, halka Çinli şirketlerin ürettiği cep telefonlarını satın almaktan kaçınmalarını ve ellerindekilerden kurtulmalarını tavsiye etti.

Litvanya'da Savunma Bakanlığı, halka Çinli şirketlerin ürettiği cep telefonlarını satın almaktan kaçınmalarını ve ellerindekilerden kurtulmalarını tavsiye etti.

Daily Sabah'ın haberine göre bakanlık, bir hükümet raporunda Çin kaynaklı cihazların yerleşik sansür yetkisine sahip olduğunun tespit edildiğini bildirerek, insanlara şu anda sahip oldukları cep telefonlarını atmalarını önerdi.

Litvanya'nın devlet tarafından işletilen siber güvenlik kurumu, "Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi Corp tarafından Avrupa'da satılan telefonların, 'Özgür Tibet', 'Yaşasın Tayvan bağımsızlığı' veya 'demokrasi hareketi' gibi terimleri tespit etme ve sansürleme özelliğine sahip olduğunu" belirtti.

Savunma Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin raporunda, Xiaomi'nin mi 10T 5G telefonundaki yazılımın "Avrupa Birliği bölgesi" için kapatıldığı ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, Xiaomi marka telefonların Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği aktarıldı.

Xiaomi telefonların varsayılan internet tarayıcısı da dahil sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin şu anda Çincede 449 terim içerdiğini ve sürekli güncellendiğini ortaya koyan raporda "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi ekipmanını kullanan tüm ülkeler için önemli." ifadelerine yer verildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, konuya ilişkin, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonları satın almamak ve zaten satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmaktır." dedi.

Çin merkezli Xiaomi'den bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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