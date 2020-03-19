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Türkiye Futbol Federasyonu, basketbol, Futbol, Spor

Ligler ertelendi: TFF'nin dün görüştüğü erteleme kararı, bugünkü toplantıyla netlik kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu.

19.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:40
Ligler ertelendi: TFF'nin dün görüştüğü erteleme kararı, bugünkü toplantıyla netlik kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, henüz tarihlerin belirlenmediğine dikkat çekerken, nisan sonuna kadar maçların başlanmasının beklenmediğini belirtti. TFF'nin dün gündemine aldığı erteleme konusu, bugün yapılan toplantıyla açıklandı.

Liglerde beklenen gelişme yaşandı ve futbol, basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmaları ertelendi. Dünyayı saran korona virüsün ardından Avrupa'daki bütün ligler ertelenmiş, Türkiye'deki ligler ise seyircisiz olarak oynanmaya devam etmişti. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ile yaptığı toplantının ardından liglerin seyircisiz şekilde devam edeceği açıklanmıştı. Ancak bu açıklamanın ardından futbolcular, teknik adamlar ve kulüpler, maçların ertelenmesi için büyük baskı yaparken, federasyon yöneticileri de erteleme kararını gündeme aldı. Dün Ankara'da gerçekleşen korona virüs eşgüdüm toplantısını yakından takip eden TFF yönetimi, erteleme kararıyla ilgili bütün değerlendirmelerini yaptı. Dün TFF'nin bazı yönetim kurulu üyeleri, Riva'da gece geç saatlere kadar konuyu görüştü. İhlas Haber Ajansı'nın dün duyurduğu liglerin ertelenmesi kararı, bugün Ankara'daki toplantıyla resmiyet kazandı.

Erteleme kararı gündemden düşmedi

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarının ardından UEFA toplantısını bekleyen TFF yönetimi, ertelemeyi salı gününden bu yana gündeminde tutuyordu. TFF, dün gerçekleşen eşgüdüm toplantısında çıkacak olan sonuçları bekleyip, bu doğrultuda kararı vermeyi planladı. Futbol dünyasının bu hafta yaptığı açıklamalar ve çekincelerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yapılan toplantıda da bu konuları aktararak erteleme konusunu değerlendirmeye sundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de, kulüplerin isteğinin erteleme yönünde olduğunu aktardı ve bu görüşler doğrultusunda liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, alınan kararın ardından maç planlamasıyla ilgili olarak ivedi bir çalışma gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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