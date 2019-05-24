Libyalı komutan Halil İsa: Buradaki can kayıplarından Fransa lideri Macron sorumlu
Euronews'e konuşan Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Libyalı komutan Muhammed Halil İsa, "Libya'daki can kayıplarından Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron sorumludur." dedi
"Libya'daki can kayıplarından Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron sorumludur."
Bu sözler Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Libyalı bir komutana ait. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com