Libyalı askeri öğrencilerin Isparta'daki eğitimleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisinin, Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'ndaki eğitimlerinin sürdüğünü bildirdi.
04.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:07
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisinin, Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'ndaki eğitimlerinin sürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 20 Temmuz'da başlayan eğitimlerden fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: AA