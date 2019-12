: "Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti

18.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:01

Gittiği her ülkede kadın hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" sözleriyle tepki çekti. Can Yaman, yakın çevresine üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyerek, Brezilya'ya giderek inzivaya çekildi.

ASKERLİKTEN SONRA İTALYA'DA YARIŞMA SUNACAK

Yaptığı açıklamalardan dolayı yapımcısının da tepkisini çeken Can Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye'ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak.

YAPIMCISI PROJEYİ ERTELEDİ

2. Sayfa programında geçen habere göre, Yaman'la 'Can Borcu' dizisini çekmeye hazırlanan Faruk Turgut, bu olaylardan sonra projeyi ertelemeye karar vermişti. Programda Turgut'un , "Can normalde ocak ayında askere gidecekti, Şubat'ta çekimlere başlayacaktık, dizi de Mart'ta ekranda olacaktı. Ama İspanya'daki meselede çizmeyi aştı. Bu talihsizlikti. Bitti artık, yok böyle şeyler. Diziyi Eylül'e erteledim" dediği aktarılmıştı.

"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM" SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bir davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.

