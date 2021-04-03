LG, 5 Nisan'da Akıllı Telefon İşini Tamamen Kapatıyor

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon işine tamamen veda ediyor. Şirket 5 Nisan 2021 tarihinde akıllı telefon işini tamamen kapatıp, bu birim çalışanlarını farklı departmanlara kaydıracak. Resmi açıklama çok yakında!

Güney Koreli Teknoloji devi LG, 1958 yılında kuruldu ve o zamandan beri klimalar, radyolar ve TV'ler gibi birçok ev aletini üreterek üstün bir teknolojik uzmanlık kazandı.

Şirket kazandığı bu teknolojik uzmanlık sayesinde, gelişmiş dijital çağa öncülük etti. Bununla birlikte; Son dönemin en önemli teknolojisi olan akıllı telefon ve mobil yazılım pazarında yoğun bir mücadeleye girişti.

LG, bir zamanlar dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisiydi. LG, 2009 yılında akıllı telefon pazarının yükselmeye başlamasından hemen önce yaklaşık 120 milyon özellikli telefon sattı.

LG, 2010 yılında Android tabanlı akıllı telefon Optimus'un piyasaya sürülmesiyle akıllı telefon pazarına ciddi bir şekilde giriş yaptı. Ancak bu başarı Apple ve Samsung gibi markaların gerisinde kaldı.

LG, 5 Nisan'da Akıllı Telefon İşini Tamamen Kapatıyor

The Korea Times yayınladığı habere göre, LG'nin para kaybeden akıllı telefon işinden tamamen çekilmeye karar verdiği açıklandı. LG, 2015'ten beri işletme kayıpları yaşadı ve gerçekten yenilikçi bazı cihazları piyasaya sürmesine rağmen, şirket mobil işini tersine çeviremedi. LG, işletme kayıpları yaşadığı 2015'ten bu yana, akıllı telefon işini denetleyen mobil iletişim birimini satmaya çalıştı. Şirketin, Vietnam'daki Vingroup da dahil olmak üzere çeşitli alıcılarla görüşmelerde bulunduğu, ancak bunlardan hiçbiriyle anlaşmaya varamadığı bildirildi.

Ocak ayında bir LG sözcüsü, şirketin mobil işini kapatmadığını söyledi. Aslında, LG'nin bu yıl için yeni cihazlar üzerinde çalıştığı, hatta birkaç ay önce katlanabilir bir akıllı telefon ile piyasaya tekrar geleceği söyleniyordu. Şirket, LG Wing ve LG Rollable gibi yeniden tasarlanmış bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Şirket bu iki seri sayesinde, eksi dönemlerine dönebileceğini açıklamış ve LG hayranlarını umutlandırmıştı.

Yapılan bir açıklamada, LG firmasının akıllı telefon geliştirme işinde çalışan sayısının 4000 civarında olduğu ve bu departmanın kapanması sonrasında bu kişilerin farklı departmanlara yönlendireceği bildirildi.

Ayrıca, LG firmasının akıllı telefon işini tamamen kapatma tarihini, 5 Nisan 2021 olarak belirlediği ve bu tarihte Twitter üzerinden resmi açıklama yapacağı söyleniyor.

LG gerçekten de mobil işini durduruyorsa, 2021 için planladığı her şeyin iptal olacağı anlamına geliyor. LG'nin pazardan çıkması birçok kullanıcı için hayal kırıklığı yaratacağı söyleniyor. LG ayrıca, Nexus 5 ve Pixel 2 XL gibi efsanevi telefonların yaratılmasına da yardımcı olmuştu.

Değerli Okurlarımız, LG'nin pazardan çıkmasını ve akıllı telefon işini tamamen kapatması hakkında ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda bize bildirin!

Kaynak: Tekmoloji