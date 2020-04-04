Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi - Haber
Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Yaşam

Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'de kendi işletmesinde balıkçılık yapan bir firma da katılırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 6 saat gibi kısa sürede 2 tonun üzerinde satış yapıldı.

04.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:11
Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'de kendi işletmesinde balıkçılık yapan bir firma da katılırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 6 saat gibi kısa sürede 2 tonun üzerinde satış yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların Korona virüs salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer ise, kendi işletmesiyle kampanyaya katılmaya karar verdi. Çipura ile levreği zincir marketler gibi maliyetine satmaya başlayan Arslanbenzer, küçük esnaf olarak kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, işletmede kısa sürede 2 tonun üzerinde satışlar yapılmaya başlandı.

"Biz de küçük esnaf olarak 'Bu işte varız' dedik"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan işletme sahibi Erkan Arslanbenzer, başlatılan kampanya sonrası kendilerinin de küçük esnaf olarak ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vatandaşların büyük talebi sonrası daha yeni başlamış olmalarına rağmen 2 tonun üzerinde satış yapıldığını söyleyen Arslanbenzer, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasında biz de elimizi taşın altına koyduk. İşletmemiz olarak bu zor zamanlarda biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Maliyetinden daha aşağıda satıyoruz. Levrek 22 lira 90 kuruş, çipura ise 24 lira 90 kuruş. Büyük mağazalar için geçerliydi. Biz de küçük esnaf olarak 'Bu işte varız' dedik. Normalde çipura 35 lira, levrek ise 40 lira gibi fiyatlarda seyrediyordu. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığı için biz de elimizi taşın altına koyduk. Şu anda çok yoğun. Demek ki böyle bir kampanya gerekiyordu. Baya kalabalık. Müşteriler önce kampanyayı başlatanlara sonra da biz desteklediğimiz için bize teşekkür ediyorlar. Levrek daha çok satıyor. Bir tonun üzerinde levrek satıldı. Çipura da 700-800 kilo civarında satıldı. Daha yeni başlamamıza rağmen 2 tonun üzerinde. Bundan sonra daha da çoğalır" şeklinde konuştu.

"Herkes için iyi bir uygulama oldu"

Başlatılan kampanya sonrası balık alan vatandaşlardan Tolga Umut ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel bir uygulama oldu. Biz de değerlendirmek için geldik. Balığımızı aldık. Temizlenmesini bekliyoruz. Her hafta balık almaya çalışıyoruz. Fiyatlar daha yüksekti. Şu anda düştü. Herkes için iyi bir uygulama oldu. Levrek ve hamsi aldım. Geçen hafta da çipura almıştım. Ortalama 15-20 lira indirim var. Bence değerlendirilmeli. Geçen hafta ile bu hafta arasında fark var. Değerlendirilirse herkes için iyi olacaktır. Sonuçta vitamin kaynağı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haber
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haber
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haber
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haber
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Engin Altay İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Yaşar Simge Sağın Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Antalya Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:27:03. #1.15#
title