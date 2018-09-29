Lavrov Rusya ve Türkiye'nin İdlib Anlaşmasının Yerine Getirilmesini Anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib anlaşmasının yerine getirildiğini, teröristler ve silahların tampon bölgeden çıkartıldığını duyurdu.

Lavrov basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İki gün önce İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile görüştük ve bu anlaşmanın yerine getirildiğine dikkat çektik. Bu silahsızlık alanından teröristler çıkartılıyor. Aynı zamanda ağır silahlar da çıkartılıyor"dedi ve ekledi, "Türkiye siyasi sürece hazır olan muhalifleri El Nusra'dan ayıracak. Bu kolay olmayan bir görev. Biz Türkiye'nin normal muhalifi, El Nusra'dan ayırabileceğini umuyoruz." - Moskova