Lavrov'dan İngiltere'ye 'Mütekabiliyet' Çıkışı

Lavrov'dan İngiltere'ye 'Mütekabiliyet' Çıkışı

Japonya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin ülkesine yönelik yeni düşmanca tedbirler alması halinde mütekabiliyet esasına göre karşılık vereceklerini söyledi.

Japonya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin ülkesine yönelik yeni düşmanca tedbirler alması halinde mütekabiliyet esasına göre karşılık vereceklerini söyledi.

Kaynak: Euronews.com

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