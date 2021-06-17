Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 997, Meksika'da 196, Arjantin'de 648, Kolombiya'da 595, Peru'da 168, Şili'de 57, Ekvador'da 92, Bolivya'da 88, Paraguay'da 112, Guatemala'da 27 ve Uruguay'da 31 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 997 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 493 bin 693'e, 95 bin 367 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 628 bin 588'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 509 bin 967 vaka ve 119 bin 905 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 30 bin 601 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 789 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 230 bin 624'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 463 bin 390'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 962 bin 152'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 87 bin 261'e, 25 bin 828 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 198 bin 620'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 791 bin 979 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 97 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 827 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 829 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 565 bin 158'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 168 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 155 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 15 bin 190'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 189 bin 522'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 972 bin 66'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 922'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 347 artışla 1 milyon 491 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 420 bin 365'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 92 artarak 21 bin 153'e, vaka sayısı da 1806 artışla 441 bin 180'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 407 bin 512 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 836 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 414 bin 513'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 826'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 330 bin 148'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 612 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 398 bin 761'e, can kaybı sayısı 11 bin 181'e, sağlığına kavuşanların sayısı 333 bin 133'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 27 artarak 8 bin 527'ye, vaka sayısı 1472 artışla 275 bin 202'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 249 bin 560 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 31 artarak 5 bin 120'ye, vaka sayısı 2 bin 924 artışla 346 bin 515'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 309 bin 965 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan