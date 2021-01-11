Son dakika... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 502 ölüm
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Son dakika... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 502 ölüm

11.01.2021 08:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:27
Son dakika... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 502 ölüm

Son dakika dünya haberine göre Meksika'da son 24 saatte 10 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 10 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 534 bin 39'a ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 10 bin 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 534 bin 39 yükseldi. Ülkede 502 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 133 bin 706'ya ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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