DÜZCE LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR'IN DORSESİ YANDI

DÜZCE'de, TEM otoyolunda lastikleri tutuşan TIR'ın dorsesi yandı.

DÜZCE'de, TEM otoyolunda lastikleri tutuşan TIR'ın dorsesi yandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cevat Mehdevi idaresindeki İran plakalı çelik kazan yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Sürücü aracı yol kenarında durdururken, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Lastiklerden çıkan alevler TIR'ın tentesine sıçrayınca yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dorse hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı