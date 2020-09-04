Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
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Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) proje tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
04.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:44

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) proje tanıtım çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mühendisler Kangırlı ile Çavuşköyde üreticilerle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığınca mahsullerin değeri olan fiyattan alıcı bulmaları için hayata geçirilen (DİTAP) projesi, köylü vatandaşlara tek tek anlatılıyor.

Ziraat Mühendisleri verdikleri bilgide, "Köylerimizdeki tüm üreticilerimiz ile yapılan planlama doğrultusunda bir araya geliyoruz. Projenin içeriği hakkında bilgiler aktarıyoruz. Dijital ortamda üretici ve tüketiciyi bir araya getiren DİTAP projesi ile üretici malını değerinde satma imkanı bulurken, pazarcıda daha uygun fiyata tedarik edebilecek ortama sahip olacak. DİTAP'a çiftçilerimiz alacakları E-Devlet şifresi ile üye olacaklar. Ürünlerini rahatlıkla pazarlama imkanı bulabilecekler" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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