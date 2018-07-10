Lapseki'de Biçerdöver Kontrolleri

Lapseki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ilçeye bağlı köylerde biçerdöver kontrolleri yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yıllık rutin denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda biçerdöverlerin uygunlukları, operatörlerin evrak ve ehliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi.

Gökköy, Çardak, İlyasköy, Balcılar, Suluca, Kemiklialan, Adatepe ve Mecidiye köylerindeki çalışmalarda üreticilerin mağduriyetine sebep olmamak adına biçerdöver operatörlerinin, bu konuda gereken özeni ve hassasiyeti gösterdikleri tespit edildi.

Çalışmaların yıllık periyotta devam edeceği öğrenildi.