Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde cumartesi günlerine 'rezervasyon hariç' kısıtlama

Samsun Ladik İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi günleri Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne 'rezervasyonlu müşteriler hariç' olmak üzere kesinlikle müşteri kabul edilmemesini kararlaştırdı.

Ladik İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde cumartesi günleriyle ilgili yeni bir karar alındı. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklama ile alınan karar duyuruldu. Alınan karar şöyle:

"Samsun yapılan değerlendirmeler sonucunda 'çok yüksek' risk grubunda yer almış olup, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesi doğrultusunda Ladik İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02 Mart 2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile 02 Mart 2021 tarihinden itibaren ilçemizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. 06 Mart Cumartesi günü, ilçemizde bulunan kayak tesislerine, 'rezervasyonlu müşteriler hariç' olmak üzere kesinlikle müşteri kabul edilmemesine, kolluk kuvvetleri tarafından rezervasyonlu müşteriler hariç kayak tesislerine gelen müşterilerin ulaşımının engellenmesine, kayak otelleri ve tesislerinin, Kovid-19 tedbirlerine uyulması ile ilgili kaymakamlığımız tarafından oluşturulan ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına, uygulamada her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılan üyelerce oy birliğiyle karar verilmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı