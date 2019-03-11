Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya sınırları içindeki bazı taşınmazların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA