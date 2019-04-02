Kuzey Makedonya'da Uçak Düştü: 4 Ölü
– Kuzey Makedonya'da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü.
– Kuzey Makedonya'da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Ajansı, bugün Cesna P210N tipi küçük bir uçağın Solunska Glava'da dağlık alanda radardan kaybolduğunu; enkazın bulunduğun, uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Uçağın, Ohri kentinden Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmekte olduğu belirtildi.
Pilotun, kötü hava koşulları sonrası 16: 15'te çağrı yaparak kuvvetli türbülans bulunduğunu bildirdiği ve başkent Üsküp'e iniş talebinde bulunduğu; kısa süre sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.
Kaynak: DHA