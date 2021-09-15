Kuzey İrlanda'da gazeteci McKee cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kuzey İrlanda'da gazeteci McKee cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Kuzey İrlanda'da gazeteci McKee cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kuzey İrlanda polisi, gazeteci Lyra McKee cinayetiyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzey İrlanda polisi, gazeteci Lyra McKee cinayetiyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 33 yaşlarındaki 4 erkek, terörle mücadele yasası kapsamında Derry'de gözaltına alınarak Belfast'taki bir polis karakoluna götürüldü.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı Dedektifi Jason Murphy, yaptığı açıklamada, "Bu gözaltılar, Lyra cinayeti ve ondan önceki olaylarla ilgili 2 yıllık ayrıntılı bir soruşturmanın ulaştığı son nokta." dedi.

Murphy, yerel toplumun uzun süren soruşturma boyunca kendilerini desteklediği belirterek onlara teşekkür etti.

29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee, Nisan 2019'da Londonderry kentinde ayrılıkçıların gösterilerini takip ederken açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kendisini Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) olarak tanımlayan bir grup, McKee'nin öldürülmesiyle ilgili sorumluluğu üstlenmiş ve gazetecinin bilinçli olarak hedef alınmadığını belirterek özür dilemişti.

Olayla ilgili daha önce 53 yaşındaki bir kişi hakkında dava açılmıştı.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuzey İrlanda'da gazeteci McKee cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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