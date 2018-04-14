Kütahya Korolarla Şenlendi

Kütahya Belediyesi ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle düzenlenen "5. Ulusal Korolar Şenliği" başladı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe, 15 ilden 1025 öğrencinin oluşturduğu 33 koro katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada yaptığı konuşmada, korolara katılan öğrencileri ve beraberinde gelen misafirleri, Kütahya'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kütahya'nın, kuruluş ve kurtuluşun şehri olduğunu ve korolar şenliğiyle kentin tanıtımına katkı sağlanacağını dile getiren Başyiğit, şunları kaydetti:

"Koro şenliğimize İstanbul'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten, Trabzon'dan, Konya'dan ve yurdumuzun dört bir yanından katılım olması bizleri gururlandırıyor. Yapılan bu şenliklerde, yüzlerce öğrencimiz aynı sahneyi paylaşarak şarkılar söylemekte ve müziğin gücüyle toplumsal değerlerimize daha büyük bir özenle sarılmaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda birbirlerine saygı duymayı, birbirlerini alkışlamayı ve birlikte yaşamayı öğrenmektedirler."

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Biçer de müzik eğitiminin koro eğitimiyle pekiştirilmesi halinde daha iyi bir seviyelere getirilebileceğini vurguladı.

Öğrencilerin korolarda şarkı söylerken hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini aktaran Biçer, şunları dile getirdi:

"Yapılan araştırmalara göre koro disiplini olan çocukların, günlük hayatlarında daha ilkeli ve çalışkan oldukları, duyarlı ve titiz davrandıkları, öz güvenlerinin geliştiği tespit edilmiştir. Eğitim için bu denli yararlı olan koro eğitiminde farkındalık oluşturmak, öğrencileri yarışma stresi olmadan eğlendirerek yeteneklerini sergilemelerini sağlamak adına yapmış olduğumuz şenliğimizin 5'incisini gerçekleştiriyor olmak gerçekten çok önemli ve güzel bir duygu."

Bazı üniversitelerin müzik ve konservatuvar bölümlerinden akademisyenler ile öğrenci velilerinin katıldığı şenlik, yarın sona erecek.