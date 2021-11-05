KÜTAHYA (Habermetre) - KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2022 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR. Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisinin Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında devam ediyor. Oturumlarda birimler, yaptıkları çalışmalar hakkında İl Genel Meclisi üyelerine ayrıntılı bilgiler veriyorlar. Bütçe görüşmelerinin ilk hafta oturumlarında İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Harun Zeybek, Dumlupınar İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Yeter, Altıntaş İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürü Yavuz Çakır, Aslanapa İlçe Özel İdare Müdürü Savaş Kılıçarslan, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Murat Kangallı, İl Özel İdaresi Makine İkmal Bak. İk. Müdürü Süleyman Arslan yapılan çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgiler verdiler.

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