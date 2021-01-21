Kütahya'da kar güzel manzaralar oluşturdu

Kütahya'da kar yağışının ardından kent merkezi farklı bir güzelliğe büründü.

Kütahya'da kar yağışının ardından kent merkezi farklı bir güzelliğe büründü.

İl genelinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Zaman zaman güneşli havanın da hakim olduğu kentte, özellikle tarihi Kütahya Kalesi ve Hıdırlık Tepesi'nde beyaz örtüyle güzel manzaralar oluştu.

Şehirdeki hava sıcaklığı ise zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan