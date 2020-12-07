Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
07.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:52
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.
Su taşkınları nedeniyle kıyıdaki bazı noktalarda denizin renginin değiştiği gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun