Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

07.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:52
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Su taşkınları nedeniyle kıyıdaki bazı noktalarda denizin renginin değiştiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

İlgili Haberler

Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
- Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu
- Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu (2)
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Zeynep Mansur Diego Armando Maradona
Spor Samatta Sörloth Erol Bulut Serdar Aziz Caner Erkin
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda sağanak etkili oldu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 21:53:32. #1.15#
title