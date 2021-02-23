Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

23.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:22
Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kruvaziyer turizminin olumsuz etkilendiğini, bu yıl Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na dev gemilerle yaklaşık 200 bin turistin gelmesini beklediklerini bildirdi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kruvaziyer turizminin olumsuz etkilendiğini, bu yıl Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na dev gemilerle yaklaşık 200 bin turistin gelmesini beklediklerini bildirdi.

Güngör, ilçedeki bir otelde ilçe turizminin sorunlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünyada kruvaziyer turizmin salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kruvaziyerin Türkiye için önemli bir destinasyon olduğunu aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Kovid-19 öncesi 2021 senesi Kuşadası'nın tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sezon olacaktı. En son Mart 2020'de, 2021 yılına ait gemi rezervasyonlarına göre 790 bin yolcu bekleniyordu. Mürettebatıyla birlikte 1 milyonun üstünde olacaktı. Şu an buna çok uzak bir tablo konusu. 2021 yılı için 304 gemiyle 350 bin yolcu kapasitesi görünüyor. Fakat yolcu kapasitesi bizi yanıltabilir çünkü bu sene düşüş bekliyoruz gemilerdeki doluluk oranlarında. Dolayısıyla yolcu kapasitesinin 200 binler civarında olması beklenebilir."

İlk gemiyi 1 Mayıs'ta beklediklerini vurgulayan Güngör, Yunanlı bir firmaya ait geminin kapasitesinin 2 bin kişilik olduğunu ve yaklaşık yüzde 40'lık bir dolulukla gelebileceğini öngördüklerini ifade etti.

Önümüzdeki sezon için de bilgi veren Güngör, "2022 sezonu için 300 gemi seferiyle 400 bin yolcu rezervasyonu var. Bu mutlaka artacaktır. 2022 yeni rezervasyonların da içinde olduğu bir tablo. 2023 ve 2024'te kruvaziyer turizminin tekrar eski gücüne kavuşmasını bekliyoruz." dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da turistlerin kente gelip memnun ayrılmalarının çok önemli olduğunu, bu konuda çalışma yaptıklarını belirtti.

Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Cem Yılmaz Prens Harry Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Manisa İntihar Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:28:12. #1.14#
title