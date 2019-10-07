Kurumsal Wellbeing Zirvesi için geri sayım

07.10.2019 14:18

Alanında Türkiye'nin en büyük etkinliği olan LOOP Kurumsal Wellbeing Zirvesi, 10 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.



'Kurumsal wellbeing' kavramının yerleşmesini sağlamak üzere şirketlere 'iyi yaşam programları' sunan Actifit tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en büyük etkinliği olan LOOP Kurumsal Wellbeing Zirvesi, 10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Wellness ekonomisinin dünyada 3,4 trilyon dolarlık hacme ulaştığını belirten Actifit Kurucusu ve Genel Müdürü Melis Abacıoğlu "Kurumsal çalışanların bütünsel iyi olma ihtiyaçlarına topluca karşılık verebilen wellbeing uygulamalarının da yer aldığı kurumsal wellness segmenti ise bu ekonomi içinde 40 milyar dolarlık bir yere sahip. Türkiye'de ise bu pazarın büyüklüğü yaklaşık 10 milyon dolar. Diğer yandan Türkiye'de çalışanların kurumsal wellbeing programlarına katılımı yüzde 35-50 arasında değişen ortalamasıyla, yalnızca yüzde 10 olan Amerika ortalamasının en az 3 katı üzerinde. Bu açıdan, ülkemizde bu pazarın potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Yeni çalışma düzeninin geldiğinin bilincinde olan şirketler ile bu pazar dünyada ve Türkiye'de güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek" dedi.



"Türkiye'de potansiyel çok yatırım az"



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kurumsal wellbeing uygulamalarının çalışan verimliliği ve mutluluğu alanında fark oluşturmak adına insan kaynakları profesyonelleri tarafından yakından takip edildiğini ve ülkemizde 50'nin üzerinde çalışanı olan firmaların yaklaşık yüzde 80'inin, 2019'da çalışanlarına bir tür kurumsal wellbeing içeriği sunduğunu ifade eden Abacıoğlu, şöyle devam etti:



"İnsan Kaynakları alanında çalışan profesyonellerin temel sorumluluğu ve önceliği, şirket için değer yaratan her bir kişinin kendisini de değerli ve iyi hissedebilmesini sağlayabilmektir. Amerika'da ortalama yıllık çalışan başına 500 dolarlar gibi wellbeing yatırım rakamları konuşulurken bu bütçe Türkiye'de hala yıllık 100-250 TL bandında. Oysa Türkiye'de çalışanların kurumsal wellbeing programlarına katılımı yüzde 35-50 arasında değişen ortalamasıyla, yalnızca yüzde 10 olan Amerika ortalamasının en az 3 katı üzerinde. Bu açıdan, ülkemizde bu pazarın potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. İK profesyonellerine, çalışanların yalnızca iş hayatlarını değil tüm yaşamlarını nasıl daha iyi hale getirebilecekleri konusunda ilham olmak ve taktikler vermek amacıyla bu zirveyi düzenliyoruz. Türkiye'nin bu alandaki en kapsamlı ve en büyük etkinliği olan LOOP Kurumsal Wellbeing Zirve'sinin, bu potansiyeli hep birlikte açığa çıkartmak noktasında çok önemli bir kaldıraç görevi üstlenecek."



Mert Fırat Kurumsal Wellbeing Zirvesi'nde



YogaUni'nin kurucusu Alexis Gulliver'in Sandalye Yogası ile başlayacak Zirve; Loylogic Mutluluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Joy Officer) Max Hunter, Unilever Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Melissa Gee Kee, İK Teknolojileri Uzmanı Ann Ott ile Oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ve alanının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı oturumlar ile gün boyu devam edecek. Zirve kapsamında ayrıca, BMS & Herman Miller sponsorluğunda Çevresel Wellbeing paneli de düzenlenecek. BMS & Herman Miller Türkiye CEO'su ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Neslihan Işık'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, Herman Miller Müşteri Yöneticisi Simona Giacalone da konuşmacı olarak yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA