Kuruculuğunu Meram Çarıklar Ortaokulu, eTwinning projeleri ile öğrencileri fark yaratıyor

Kuruculuğunu Meram Çarıklar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar ERBAŞ ile Selçuklu Ahmet Karacigan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Erbaş'ın yaptığı Deyimlerin Yolculuğu, Atamıza Özlem ve Dünyamızda Neler Oluyor?( What ıs Happening In Our World?) eTwinning projeleri ile öğrencileri fark yaratıyor.

Dünyamızda Neler Oluyor? Projesinde öğrencileri dünyamızın içinde bulunduğu küresel sorunları öğrenip, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştiriyorlar. Çarıklar köyünde yer alan Çarıklar Ortaokulu öğrencileri yaptıkları üç boyutlu maketleri tüm okulda sergileyerek okuldaki diğer öğrencilerde de küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık,susuzluk gibi birçok konudafarkındalık yaratıyorlar. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için atık toplama yarışmaları düzenliyorlar. Hava kirliliğini azaltmak için okula ailelerinin araçlarıyla bırakmasını değil bisikletle ile gelme kampanyası başlattılar. Dünyamızın içinde bulunduğu sorunlardan kurtulması için yapmamız gerekenleri hazırladıkları afiş ve broşürler ile çevrelerindeki tüm otobüs duraklarına asarak tüm mahalle ve köy halkının bu konuda bilinçlenmesini sağlıyorlar.

Deyimlerin Yolculuğu projemizde unutulmaya yüz tutmuş deyimlerimizi ve öykülerini araştırarak sözlü kültürü güçlendirmeyi ve geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturmayı hedefliyor.

Atamıza Özlem projemizde Cumhuriyetinkurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini araştırıyor. Bu sayede öğrencilerimizde milli tarih ve vatan bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler