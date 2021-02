Kuruculuğunu Meram Çarıklar Ortaokulu, eTwinning projeleri ile öğrencileri fark yaratıyor

Kuruculuğunu Meram Çarıklar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar ERBAŞ ile Selçuklu Ahmet Karacigan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Erbaş'ın yaptığı Deyimlerin Yolculuğu, Atamıza Özlem ve Dünyamızda Neler Oluyor?( What ıs Happening In Our World?) eTwinning projeleri ile öğrencileri fark yaratıyor.